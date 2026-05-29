Madrid: andamento sostenuto per BBVA

(Teleborsa) - Bene Banco di Bilbao , con un rialzo dell'1,97%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo dell' istituto di credito spagnolo confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 20,32 Euro con primo supporto visto a 20,06. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 19,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```