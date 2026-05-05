Banche, volano i profitti degli istituti spagnoli: nel primo trimestre sfiorati i 9 miliardi di euro (+5,1%)

Santander traina, Sabadell unica in calo.

(Teleborsa) - I sei maggiori istituti di credito quotati spagnoli ( Santander , BBVA , CaixaBank , Sabadell , Bankinter e Unicaja ) hanno registrato nel primo trimestre 2026 utili netti complessivi da operazioni ricorrenti pari a 8.920 milioni di euro (+5,1% anno su anno). È quanto emerge da un'elaborazione del quotidiano spagnolo El Debate su dati raccolti dall'agenzia di stampa Europa Press. Includendo la componente straordinaria legata alla cessione del business polacco di Santander, il risultato aggregato sale a 10.815 milioni (+27,4%).



Santander guida la classifica con 3.560 milioni da operazioni continuate (+12,5%), che diventano 5.455 milioni (+60,3%) includendo la Polonia. BBVA segue con 2.989 milioni (+10,8%), CaixaBank con 1.572 milioni (+7%) e Bankinter con 291 milioni (+7,6%). Unicaja chiude con 161 milioni (+1,4%). Unico segno negativo per Sabadell, con 347 milioni (-29,1%) per effetto di costi non ricorrenti.



I ricavi totali (margine lordo) dei sei istituti sono stati 32.413 milioni, con gli interessi netti a 23.033 milioni (+7,2%).

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