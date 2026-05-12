UniCredit colloca bond subordinato Tier 2 per 1,25 miliardi di euro. Ordini per 2,9 miliardi

(Teleborsa) - UniCredit ha collocato con successo presso investitori istituzionali un'obbligazione subordinata Tier 2 con scadenza a 10 anni, richiamabile dopo 5 anni, per un importo pari a 1,25 miliardi di euro. Si tratta della prima emissione Tier 2 nel 2026 e l'obbligazione pagherà una cedola fissa del 4,231% fino a maggio 2031 in virtù di un prezzo di emissione del 100%. Qualora l'emittente decidesse di non esercitare l'opzione call dopo 5 anni, la cedola per il periodo successivo fino a scadenza sarà rideterminata sulla base del futuro tasso swap a 5 anni di riferimento, aumentato dello spread iniziale.



Dato il forte interesse del mercato e il considerevole volume degli ordini raccolti durante il processo di book building, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa 160 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento è stato rivisto e fissato a 130 punti base. L'operazione ha registrato una forte domanda da oltre 150 investitori istituzionali e ordini che hanno superato i 2,9 miliardi di euro. L'allocazione finale ha visto la prevalenza di fondi (79%) e la seguente ripartizione geografica: Francia (29%), Regno Unito (24%) e Germania/Austria (14%).



UniCredit ha ricoperto il ruolo di Sole Global Coordinator e di Joint Bookrunner assieme a Barclays , BBVA , JP Morgan , Mediobanca , SocGen e Toronto Dominion.

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