New York: Palo Alto Networks sale verso 284,1 USD

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,37%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Palo Alto Networks rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 284,1 Dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 262,7. L'equilibrata forza rialzista di Palo Alto Networks è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 305,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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