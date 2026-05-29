New York: rosso per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , in flessione del 2,24% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Johnson & Johnson è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Johnson & Johnson . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Johnson & Johnson evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 229,6 USD. Primo supporto a 223,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 221,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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