New York: rosso per Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Composto ribasso per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, in flessione del 2,24% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Johnson & Johnson è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Johnson & Johnson. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Johnson & Johnson evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 229,6 USD. Primo supporto a 223,6. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 221,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```