Mercato americano vira al ribasso su rimbalzo greggio

(Teleborsa) - I listini statunitensi, dopo un avvio positivo, invertono al rotta a metà seduta e passano in negativo condizionati dal rimbalzo dei prezzi del petrolio dopo essere scesi significativamente sotto i 100 dollari all'inizio della seduta. Gli operatori restano in attesa di ulteriori sviluppi tra Stati Uniti e Iran.



Il Dow Jones lima lo 0,50%; sulla stessa linea, l' S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 7.335 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,35%); sulla stessa linea, sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,23%. Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori energia (-1,88%), beni industriali (-1,28%) e materiali (-1,22%) sono tra i più venduti.



Sul fronte macro interno, nell'ultima settimana le richieste di sussidio alla disoccupazione sono salite meno delle attese; ad aprile, secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, i datori di lavoro hanno annunciato 83.387 licenziamenti, con un aumento del 38% rispetto ai licenziamenti registrati a marzo; nel 1° trimestre 2026 la produttività del settore non agricolo è aumentata dello 0,8% su base trimestrale, ben al di sotto del dato rivisto del trimestre precedente ma lievemente superiore alle stime degli analisti.



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Salesforce (+2,75%), Nvidia (+2,02%), Microsoft (+1,79%) e IBM (+1,62%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Caterpillar , che prosegue le contrattazioni a -3,07%.



JP Morgan scende dell'1,96%.



Calo deciso per Merck , che segna un -1,89%.



Si muove sotto la parità Johnson & Johnson , evidenziando un decremento dell'1,39%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Datadog (+26,44%), Fortinet (+19,43%), Axon Enterprise (+9,23%) e Zscaler (+8,73%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Insmed , che prosegue le contrattazioni a -23,78%.



Seduta negativa per ARM Holdings , che scende del 10,17%.



Sensibili perdite per Marvell Technology , in calo del 6,27%.



In apnea MicroStrategy Incorporated , che arretra del 4,72%.

Condividi

```