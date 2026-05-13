Wall Street contrastata, S&P e Nasdaq sui massimi trainati dai semiconduttori

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,22%, mentre, al contrario, l' S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 7.448 punti.



Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,07%); con analoga direzione, in rialzo l' S&P 100 (+0,98%).



Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+2,60%), informatica (+1,12%) e beni di consumo secondari (+0,81%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-1,21%), finanziario (-0,95%) e beni industriali (-0,41%).



S&P 500 e Nasdaq sui nuovi massimi storici intraday trascinati dai titoli dei semiconduttori sull'ottimismo per il viaggio di Trump in Cina con il sentiment è migliorato nel corso della sessione nonostante i dati sull'inflazione alla produzione sopra le attese.



I trader intanto stanno aumentando le aspettative di potenziali rialzi dei tassi nel corso dell'anno. Il rendimento del Treasury decennale ha toccato i massimi da luglio 2025, attestandosi al 4,47%.



Il vero driver della seduta pomeridiana però è il summit Trump-Xi a Pechino. Il presidente americano è atterrato in Cina con un nutrito gruppo di CEO tech (tra cui Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple) e incontrerà Xi giovedì. Al centro dell'agenda, oltre ai dossier commerciali, la crisi in Medio Oriente: Pechino, in quanto grande importatrice di greggio iraniano, potrebbe svolgere un ruolo di garante per un accordo di pace duraturo. Il Brent scende a 106 dollari al barile. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, 3M (+3,23%), Nvidia (+2,57%), Johnson & Johnson (+2,33%) e Apple (+1,93%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce , che continua la seduta con -3,57%.



Trascurata Home Depot , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Nulla di fatto per IBM , che passa di mano sulla parità.



Incolore American Express , che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Marvell Technology (+7,01%), ARM Holdings (+5,39%), Texas Instruments (+4,52%) e Monolithic Power Systems (+4,19%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Thomson Reuters , che continua la seduta con -6,17%.



Seduta negativa per Constellation Energy , che scende del 5,78%.



Sensibili perdite per Axon Enterprise , in calo del 5,71%.



In apnea AppLovin , che arretra del 5,68%.

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