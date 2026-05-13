Wall Street contrastata, S&P e Nasdaq sui massimi trainati dai semiconduttori
(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,22%, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,63%, portandosi a 7.448 punti.
Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+1,07%); con analoga direzione, in rialzo l'S&P 100 (+0,98%).
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori telecomunicazioni (+2,60%), informatica (+1,12%) e beni di consumo secondari (+0,81%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-1,21%), finanziario (-0,95%) e beni industriali (-0,41%).
S&P 500 e Nasdaq sui nuovi massimi storici intraday trascinati dai titoli dei semiconduttori sull'ottimismo per il viaggio di Trump in Cina con il sentiment è migliorato nel corso della sessione nonostante i dati sull'inflazione alla produzione sopra le attese.
I trader intanto stanno aumentando le aspettative di potenziali rialzi dei tassi nel corso dell'anno. Il rendimento del Treasury decennale ha toccato i massimi da luglio 2025, attestandosi al 4,47%.
Il vero driver della seduta pomeridiana però è il summit Trump-Xi a Pechino. Il presidente americano è atterrato in Cina con un nutrito gruppo di CEO tech (tra cui Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple) e incontrerà Xi giovedì. Al centro dell'agenda, oltre ai dossier commerciali, la crisi in Medio Oriente: Pechino, in quanto grande importatrice di greggio iraniano, potrebbe svolgere un ruolo di garante per un accordo di pace duraturo. Il Brent scende a 106 dollari al barile.In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, 3M (+3,23%), Nvidia (+2,57%), Johnson & Johnson (+2,33%) e Apple (+1,93%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce, che continua la seduta con -3,57%.
Trascurata Home Depot, che resta incollata sui livelli della vigilia.
Nulla di fatto per IBM, che passa di mano sulla parità.
Incolore American Express, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Marvell Technology (+7,01%), ARM Holdings (+5,39%), Texas Instruments (+4,52%) e Monolithic Power Systems (+4,19%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Thomson Reuters, che continua la seduta con -6,17%.
Seduta negativa per Constellation Energy, che scende del 5,78%.
Sensibili perdite per Axon Enterprise, in calo del 5,71%.
In apnea AppLovin, che arretra del 5,68%.
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