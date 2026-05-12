New York: brillante l'andamento di Johnson & Johnson
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Johnson & Johnson rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario tecnico di Johnson & Johnson mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 222,8 USD con area di resistenza individuata a quota 227,5. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 219,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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