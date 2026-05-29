Wall Street su livelli record, vola Dell dopo i conti

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta con un guadagno frazionale sul Dow Jones dello 0,65%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 procede a piccoli passi, avanzando a 7.585 punti.



In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,35%); sulla stessa linea, leggermente positivo l' S&P 100 (+0,26%).



Informatica (+1,78%) e finanziario (+0,79%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio (-1,93%), telecomunicazioni (-1,59%) e energia (-1,10%).



La Borsa di New York tocca nuovi massimi storici: S&P 500 a 7.588 punti, Nasdaq sopra i 27.000 punti per la prima volta in assoluto e Dow Jones oltre i 51.000 punti, tutti e tre gli indici ai loro livelli record. Il sentiment è sostenuto dalle notizie di un accordo USA-Iran per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e riaprire lo Stretto di Hormuz, in attesa della decisione finale di Trump dalla Situation Room. Il Brent cede il 2,6% a 90,35 dollari, con perdita settimanale di circa il 10%, la più marcata da inizio aprile.



Tra i titoli spicca su tutti la performance di Dell che registra un +30% dopo la guidance rivista al rialzo in scia alla domanda AI per i server.



Al top tra i giganti di Wall Street, IBM (+9,67%), Salesforce (+9,64%), Microsoft (+4,15%) e Honeywell International (+2,61%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Johnson & Johnson , che ottiene -1,85%.



Tentenna Caterpillar , con un modesto ribasso dell'1,43%.



Giornata fiacca per Nike , che segna un calo dell'1,35%.



Piccola perdita per Walt Disney , che scambia con un -1,06%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Atlassian (+12,33%), Workday (+11,46%), Palantir Technologies (+9,13%) e CrowdStrike Holdings (+7,85%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Costco Wholesale , che continua la seduta con -4,54%.



Scende Autodesk , con un ribasso del 4,48%.



Crolla Charter Communications , con una flessione del 3,89%.



Vendite su Monolithic Power Systems , che registra un ribasso del 3,47%.





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