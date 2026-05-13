New York: risultato positivo per Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Avanza la multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale , che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Johnson & Johnson rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo di Johnson & Johnson rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 230,4 USD, mentre i supporti sono stimati a 226,3. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 234,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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