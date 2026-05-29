New York: si muove a passi da gigante IBM

(Teleborsa) - Protagonista la "Big Blue" , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,18%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' azienda di Armonk rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo del colosso dell'IT mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 283 USD. Rischio di discesa fino a 275,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 290,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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