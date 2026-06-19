New York: giornata negativa in Borsa per IBM

(Teleborsa) - Si muove in perdita la "Big Blue" , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,05% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico dell' azienda di Armonk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 244,4 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 253,2. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 239,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```