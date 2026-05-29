Ocado, l’accordo con Asda fa correre il titolo a Londra

(Teleborsa) - Il titolo Ocado Group registra guadagni sostenuti nella mattinata londinese dopo che la società di Tecnologia per la spesa online ha annunciato di avere siglato un accordo di partnership con Asda per sviluppare l'attività online di Asda nel Regno Unito con la piattaforma Ocado Smart Platform (OSP).



Obiettivo della partnership sarà sostituire e aggiornare rapidamente l'infrastruttura e-commerce esistente di Asda, con le soluzioni di Ocado che saranno implementate sia nei negozi fisici che nei dark store a partire dal 2027. Ocado e Asda prevedono di implementare le soluzioni end-to-end di Ocado in tutte le operazioni di e-commerce di Asda. Queste soluzioni includono il front-end (negozio online) di Ocado, il sistema di evasione ordini in negozio e il software a supporto della pianificazione dell'ultimo miglio e dell'efficienza dei percorsi.



In base all'accordo, Ocado e Asda collaboreranno a stretto contatto nei prossimi mesi per consentire l'avvio del servizio all'inizio del 2027. Utilizzando la Smart Platform di Ocado, Asda sarà in grado di offrire una gamma completa di servizi online, inclusi ordini programmati e con tempi di consegna brevi, nonché il servizio "clicca e ritira". Asda utilizzerà inoltre la piattaforma di Ocado per evadere e consegnare gli ordini effettuati tramite piattaforme di aggregazione come Uber Eats, Deliveroo e Just Eat.



Asda è uno dei maggiori rivenditori del Regno Unito, con un fatturato totale nel 2025 superiore a 21 miliardi di sterline e circa 1.100 punti vendita in tutto il paese. Asda gestisce anche un'importante attività di vendita di generi alimentari online, evadendo oltre 700.000 ordini e-commerce a settimana da una rete di negozi e dark store in tutto il Regno Unito.



(Foto: © tupungato / 123RF)

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