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Borsa: Ottima performance per Londra, in rialzo dell'1,62%
Il FTSE 100 termina a 10.378,82 punti
In breve
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Finanza
30 aprile 2026 - 17.43
Brilla Londra, in aumento dell'1,62%, chiude a 10.378,82 punti.
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