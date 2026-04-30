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Borsa: Ottima performance per Londra, in rialzo dell'1,62%

Il FTSE 100 termina a 10.378,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ottima performance per Londra, in rialzo dell'1,62%
Brilla Londra, in aumento dell'1,62%, chiude a 10.378,82 punti.
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