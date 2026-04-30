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Parigi: andamento rialzista per Veolia Environnement

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Veolia Environnement
Apprezzabile rialzo per la società di servizi francese, in guadagno del 2,56% sui valori precedenti.
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