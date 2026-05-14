Parigi: andamento rialzista per Societe Generale

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big bank francese , con una variazione percentuale del 2,06%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40 , ad evidenza del fatto che il movimento di Societe Generale subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 67,37 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 68,24. Il peggioramento dell' Istituto di credito francese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 66,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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