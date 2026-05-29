Milano 10:51
50.019 +0,39%
Nasdaq 28-mag
30.224 0,00%
Dow Jones 28-mag
50.669 +0,05%
Londra 10:51
10.449 +0,22%
Francoforte 10:51
25.137 +0,18%

Piazza Affari: in calo Technoprobe

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Technoprobe
(Teleborsa) - Sottotono l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che passa di mano con un calo del 2,71%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,65 Euro e primo supporto individuato a 32,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,53.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```