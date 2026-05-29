Piazza Affari: in calo Technoprobe

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che passa di mano con un calo del 2,71%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo di Technoprobe classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,65 Euro e primo supporto individuato a 32,77. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 34,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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