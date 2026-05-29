Piazza Affari: positiva la giornata per Ascopiave
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del distributore di gas, con una variazione percentuale dell'1,86%.
Lo scenario su base settimanale di Ascopiave rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche attuali della società energetica mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 3,24 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 3,315. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 3,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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