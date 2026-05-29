Piazza Affari: positiva la giornata per El.En

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali , con una variazione percentuale del 3,69%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di El.En sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,39. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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