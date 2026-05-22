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Piazza Affari: positiva la giornata per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: positiva la giornata per Comer Industries
Seduta vivace oggi per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,59%.
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