Piazza Affari: scambi in positivo per Mediobanca

(Teleborsa) - Scambia in profit l' istituto di piazzetta Cuccia , che lievita del 2,05%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mediobanca rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della banca d'affari italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 22,55 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 22,22. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 22,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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