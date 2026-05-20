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Piazza Affari: scambi in positivo per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: scambi in positivo per Avio
Balza in avanti l'azienda aerospaziale italiana, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,36%.
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