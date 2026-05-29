Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso , con una flessione dell'1,99%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,32%, rispetto a +2,33% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve della casa di moda italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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