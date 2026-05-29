Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la maison del lusso, con una flessione dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Salvatore Ferragamo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,32%, rispetto a +2,33% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve della casa di moda italiana è in rafforzamento con area di resistenza vista a 9,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 9,25. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 9,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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