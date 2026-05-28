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Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in forte denaro Ferragamo
Grande giornata per la maison del lusso, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,58%.
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