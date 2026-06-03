Piazza Affari: scambi negativi per Ferragamo

(Teleborsa) - Ribasso per la maison del lusso , che presenta una flessione del 2,16%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Salvatore Ferragamo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda italiana rispetto all'indice.





Tecnicamente, Ferragamo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9,19 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 8,977. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 9,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```