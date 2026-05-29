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Piazza Affari: si muove sotto la parità l'indice del settore alimentare italiano

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Piazza Affari: si muove sotto la parità l'indice del settore alimentare italiano
Si muove al ribasso il comparto alimentare a Piazza Affari, che perde lo 0,50%, scambiando a 69.636,45 punti.
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