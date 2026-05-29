Stellantis, Cappellano: riduzione capacità produttiva in Europa non riguarderà l'Italia

Il responsabile Europa del gruppo: piano Italia sarà rafforzato.

(Teleborsa) - Emanuele Cappellano, responsabile Europa di Stellantis , ha dichiarato che "in Italia non ci sarà riduzione di capacità installata. Non ci sono azioni in Italia, nulla che riguarda le fabbriche italiane". In un incontro stampa a Torino Cappellano ha anzi affermato che sarà rafforzato il Piano Italia, annunciando una serie di novità produttive per gli stabilimenti italiani nell'ambito del piano FaSTLAne 2030. L'obiettivo di Stellantis annunciato a Detroit la scorsa settimana è quello portare il tasso di utilizzo degli impianti europei dal 60% all'80% entro il 2030, compensando il taglio di 800 mila unità attraverso riqualificazioni e condivisione di capacità tramite joint venture.



Il sito di Pomigliano ospiterà la nuova piattaforma E-Car con almeno due modelli, oltre alla Pandina che proseguirà fino al 2030. Cappellano non ha specificato i brand che utilizzeranno la nuova piattaforma – anche se all'Investor Day erano stati indicati FIAT e Citroën – né dove saranno prodotti i nuovi modelli. A Melfi è previsto un modello aggiuntivo su piattaforma STLA Medium, mentre ad Atessa arriveranno nuovi van. "Si tratta di progetti che mirano a rafforzare l'utilizzo della capacità produttiva e i volumi", ha spiegato Cappellano, definendo l'investimento complessivo "molto robusto".



Cappellano ha comunque precisato che Stellantis "non ha mai ufficializzato un milione di vetture" come target produttivo per l'Italia, in riferimento alle ipotesi emerse dai tavoli con il governo.



Per quel che riguarda Mirafiori, il manager ha confermato la continuità della missione produttiva attuale – 500 elettrica e ibrida, Battery Tech Hub, cambi E-DCT per l'Europa e Palazzina Centrale dal 2027 – ma ha mostrato cautela sul target delle 100 mila unità: "Non so dire se raggiungeremo le 100 mila unità. Dipende dalla dinamica di mercato".



Stellantis incontrerà i sindacati il 15 giugno, prima dell'audizione del CEO Antonio Filosa in Parlamento prevista per il 17 giugno.

Condividi

```