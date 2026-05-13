BYD cerca fabbriche inutilizzate in Europa, dialogo con Stellantis: l'Italia nella "short list"

(Teleborsa) - BYD è in trattativa con Stellantis e altri costruttori europei per rilevare o utilizzare impianti produttivi sottoutilizzati nel continente. Lo ha dichiarato Stella Li, vicepresidente esecutiva del gruppo cinese, in un'intervista a Bloomberg a margine del Future of the Car Summit del Financial Times. "Stiamo parlando non solo con Stellantis, stiamo parlando anche con altre società. Stiamo cercando qualsiasi impianto disponibile in Europa: siamo interessati alla capacità produttiva inutilizzata", ha spiegato Li, aggiungendo che l'Italia è nella "short list" dei Paesi di interesse e che BYD preferirebbe gestire direttamente le fabbriche, senza joint venture, perché sarebbe "più facile".



Fra gli stabilimenti italiani nel mirino, secondo fonti citate dall'agenzia, figurerebbero Cassino e Mirafiori, i due siti Stellantis più in difficoltà in Italia.



BYD guarda anche a possibili marchi storici europei in difficoltà. Maserati, che ha chiuso il 2025 con una perdita di quasi 840 milioni, è "molto interessante", ha detto Li, precisando però che il gruppo "non ha intrapreso alcuna azione." Anche Alfa Romeo potrebbe rappresentare un ulteriore elemento di interesse. Un portavoce di Stellantis ha precisato che il gruppo "tiene discussioni con una serie di operatori del settore su vari temi" nell'ambito della normale attività, senza commentare "speculazioni."

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