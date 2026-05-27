Milano 11:10
50.058 +0,32%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 11:10
10.494 +0,03%
Francoforte 11:10
25.344 +0,63%

Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento rialzista per Stellantis
Apprezzabile rialzo per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, in guadagno del 3,13% sui valori precedenti.
Condividi
```