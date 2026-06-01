Abusivismo finanziario, Consob oscura 5 siti: totale sale a 1.723

(Teleborsa) - La Consob nell'ambito dell'attività di contrasto all'abusivismo finanziario ha ordinato l'oscuramento di 5 siti internet che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari.



Di seguito l'elenco dei siti per cui è stato disposto l'oscuramento: "mibinvestcfd.com" (sito internet https://mibinvestcfd.com e pagina https://client.mibinvestcfd.com); "Omenyxgroup.com" (sito https://omenyxgroup.com e relativa pagina https://inv.omenyxgroup.com); "Nexus Ai Group Limited" (sito https://nexusaigrouplimited.io e relativa pagina https://cfd.nexusaigrouplimited.io); "Pendoxa" (sito internet https://pendoxa.com e relativa pagina https://webtrader.pendoxa.com); "Novate-cfd" (sito https://novate-cfd.com e relativa pagina https://wt.novate-cfd.com).



Sale, così, a 1.723 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, cioè da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi. Di questi, 204 riguardano fenomeni legati a cripto-attività. L'Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal "Decreto Crescita" per l'oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi.

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