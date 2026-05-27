Technogym, il magnate Ivan Glasenberg raddoppia quota al 10%

(Teleborsa) - Ivan Glasenberg, magnate sudafricano ed ex CEO del colosso delle materie prime Glencore , ha una partecipazione pari al 10,017% in Technogym , società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness.



È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 maggio 2026. L'8,209% è detenuto tramite la società controllata Spac SA. In precedenza, al 27 febbraio 2025, la quota totale era del 5,006%.

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