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Technogym, il magnate Ivan Glasenberg raddoppia quota al 10%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
Technogym, il magnate Ivan Glasenberg raddoppia quota al 10%
(Teleborsa) - Ivan Glasenberg, magnate sudafricano ed ex CEO del colosso delle materie prime Glencore, ha una partecipazione pari al 10,017% in Technogym, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di tecnologie, servizi e prodotti di design per il settore Fitness e Wellness.

È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 18 maggio 2026. L'8,209% è detenuto tramite la società controllata Spac SA. In precedenza, al 27 febbraio 2025, la quota totale era del 5,006%.
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