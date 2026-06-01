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Analisi Tecnica: USD/YEN del 31/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 31/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 maggio

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross americano contro Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 159,478. Rischio di eventuale correzione fino al target 159,242. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 159,714.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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