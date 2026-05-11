Wall Street resta al palo, ancora in stallo negoziati Usa-Iran

(Teleborsa) - Avvio di settimana incerto per Wall Street
dopo i guadagni della scorsa settimana, con il prezzo del petrolio in moderato rialzo
dopo che il presidente Usa Trump ha respinto l'ultima risposta dell'Iran
alla sua proposta per un piano di pace, definendola "totalmente inaccettabile
". Teheran, secondo quanto riportato dalla TV statale iraniana, ha proposto di porre fine alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, insieme a un risarcimento per i danni di guerra e ha rivendicato la sovranità sullo stretto di Hormuz.
Tra gli annunci societari, Constellation Energy
ha chiuso il primo trimestre
con ricavi e utili che hanno battuto le attese degli analisti; alcuni fondi gestiti da Blackstone
e Halliburton
hanno firmato accordi per un investimento strategico di 1 miliardo di dollari
in VoltaGrid. OpenAI
è in trattative con l'Unione Europea
per l'accesso
al suo nuovo modello di sicurezza informatica, ma Anthropic
si rifiuta ancora di rilasciare Mythos all'Unione, secondo quanto affermato dalla Commissione Europea.
Sul fronte dell'IPO, Fervo Energy
, società di sviluppo di energia geotermica, punta a raccogliere fino a 1,82 miliardi di dollari con un'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti
, dai 1,33 miliardi di dollari dell'obiettivo iniziale.
Sulle prime rilevazioni
, sosta intorno alla parità per il Dow Jones
che si attesta a 49.511 punti; sulla stessa linea, incolore l'S&P-500
, che continua la seduta a 7.401 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il Nasdaq 100
(+0,09%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'S&P 100
(+0,02%).