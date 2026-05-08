Bce, Lagarde: allo studio contromisure contro attacchi informatici basati su Mythos

(Teleborsa) - La Banca Centrale Europea sta studiando contromisure contro gli attacchi informatici basati sul modello di intelligenza artificiale Mythos, ma, come il resto d'Europa, è svantaggiata perché non vi ha accesso, ha dichiarato venerdì la presidente della BCE, Christine Lagarde.



Il modello di AI è stato sviluppato da Anthropic per individuare falle nel codice informatico e rafforzare le difese contro gli attacchi informatici, tuttavia Mythos è considerato dagli esperti di sicurezza informatica in grado di potenziare gli attacchi ai sistemi tecnologici delle banche che intende proteggere. La stessa Anthropic ha affermato che Mythos potrebbe essere utilizzato in modo improprio ed è per questo che lo ha lanciato solo in un ambiente di test per un piccolo gruppo di aziende negli Stati Uniti.



Lagarde ha lamentato la mancanza di accesso, ma ha affermato che la BCE, che fissa i tassi di interesse e supervisiona le banche nell'eurozona, sta comunque studiando contromisure.



"Si parla molto di Mythos ed è un argomento molto accattivante e di grande attualità. Purtroppo, però, crea una disparità di trattamento tra gli Stati Uniti e il resto del mondo, dato che finora solo le aziende statunitensi hanno avuto accesso al sistema", ha dichiarato Lagarde durante un evento in Spagna.



"Posso assicurarvi che, dal nostro punto di vista come BCE, stiamo cercando di elaborare e identificare le misure di difesa da adottare nel caso in cui un attore statale o più attori malevoli vi accedessero", ha aggiunto.



La Commissione europea ha dichiarato all'inizio di questa settimana di essere stata informata da Anthropic sulle capacità di Mythos e di stare valutando le implicazioni per le politiche e la legislazione dell'UE.

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