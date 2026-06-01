Schnabel (BCE): le stablecoin potrebbero consolidare il dominio internazionale del dollaro

Effetti sulla politica monetaria

(Teleborsa) - "Il crescente utilizzo delle stablecoin potrebbe consolidare ulteriormente il dominio internazionale del dollaro statunitense. Oggi, praticamente tutte le stablecoin in circolazione sono denominate in dollari, mentre le altre valute svolgono un ruolo trascurabile". Lo ha affermato Isabel Schnabel, che fa parte dell'Executive Board della BCE, alla Conferenza internazionale della Banca di Corea del 2026.



Nel suo intervento, l'economista tedesca ha ricordato che - prima delle stablecoin - l'espansione dei fondi del mercato monetario denominati in dollari statunitensi ha rafforzato il ruolo globale del dollaro. Fornendo finanziamenti a breve termine in dollari, questi fondi hanno infatti approfondito e internazionalizzato i mercati all'ingrosso dei finanziamenti in dollari.



Le ricerche della BCE suggeriscono che "un'emissione significativa di stablecoin denominate in dollari potrebbe amplificare la trasmissione internazionale della politica monetaria statunitense - ha spiegato - In uno scenario di ampia adozione di stablecoin ancorate al dollaro statunitense - uno scenario più rilevante per le economie emergenti - uno shock di politica monetaria restrittiva negli Stati Uniti creerebbe maggiori ricadute sulla produzione economica reale all'estero rispetto a uno scenario senza adozione di stablecoin".



"Le stablecoin globali ancorate al dollaro statunitense potrebbero creare nuove reti transfrontaliere in cui la dollarizzazione emerge come sottoprodotto dell'adozione della nuova tecnologia, piuttosto che come una scelta valutaria deliberata", ha sottolineato Schnabel.



Anche nelle regioni con una solida credibilità monetaria, "il persistente predominio delle stablecoin ancorate al dollaro statunitense potrebbe, nel tempo, avere conseguenze indesiderabili se rafforzasse la fatturazione in dollari e le riserve di liquidità globali - ha messo in guardia - Da una prospettiva europea, ciò potrebbe infine limitare il ruolo dell'euro nelle nuove forme di finanza tokenizzata e, più in generale, nel sistema monetario internazionale".



Schnabel ha affermato nelle sue conclusioni che "sebbene le stablecoin promettano miglioramenti in termini di efficienza nel settore dei pagamenti e dei regolamenti, gran parte di questi miglioramenti deriva dalla tecnologia sottostante, non dallo strumento in sé". Pertanto, "la risposta appropriata da parte delle banche centrali è quella di stare al passo con l'innovazione tecnologica e definire il quadro in cui l'innovazione privata possa prosperare. Ciò contribuisce a garantire che le nuove forme di moneta privata, incluse le stablecoin e i depositi tokenizzati, integrino, anziché sostituire, la moneta pubblica, preservandone il ruolo centrale di strumento di regolamento per eccellenza".

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