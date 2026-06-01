Milano 1-giu
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Nasdaq 1-giu
30.514 +0,60%
Dow Jones 1-giu
51.079 +0,09%
Londra 1-giu
10.339 -0,68%
Francoforte 1-giu
25.003 -0,40%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,68%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 10.338,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,68%
Londra segna un mediocre calo dello 0,68%, terminando gli scambi a 10.338,95 punti.
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