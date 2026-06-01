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Bristol Myers, ok della FDA alla revisione priorità della terapia per oHCM negli adolescenti

Finanza, Industria
Bristol Myers, ok della FDA alla revisione priorità della terapia per oHCM negli adolescenti
(Teleborsa) - Bristol-Myers Squibb annuncia che la Food and Drug Administration (FDA) ha accettato la domanda supplementare di autorizzazione alla commercializzazione per Camzyos come potenziale trattamento della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva sintomatica (oHCM) negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

L'authority americana ha concesso la procedura di revisione prioritaria alla domanda e fissato una data obiettivo per la decisione al 30 settembre 2026.


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