Intesa Sanpaolo, Bonassi: “Non assistenza ma inclusione e responsabilità condivisa per i minori fragili”

(Teleborsa) - "L'attenzione all'infanzia e alle condizioni di marginalità dei giovani è centrale nell'impegno di Intesa Sanpaolo, così come la collaborazione con attori del terzo settore - come Save the Children - fondata sulla coprogettazione e sulle alleanze che consentono di trasformare le risorse in opportunità educative". Lo ha dichiarato Paolo Bonassi, Chief Social Impact Officer di Intesa Sanpaolo, intervenuto quest’oggi nell'incontro "Impossible 2026", la biennale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, organizzato da Save the Children a Roma.



"Spazi come i punti luce, e strumenti come le "doti educative", insieme al coinvolgimento delle famiglie e delle comunità educanti permettono a bambini e adolescenti in condizione di fragilità di costruire percorsi di crescita e immaginare un futuro diverso. Questo è il contributo che un'impresa come la nostra, che ha inserito l’impegno sociale all’interno della propria strategia, può dare: non assistenza, ma inclusione e responsabilità condivisa", conclude Bonassi.



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