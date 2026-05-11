Tim: Moody's alza rating a Ba1, Outlook stabile

(Teleborsa) - TIM comunica che Moody’s ha alzato il rating del Gruppo a Ba1 da Ba2, con outlook stabile. La decisione dell’agenzia di rating si inserisce nel percorso intrapreso da TIM negli ultimi anni, con una profonda revisione del proprio perimetro industriale e profilo finanziario, caratterizzati da una struttura semplificata, minore intensità di capitale e forte focalizzazione sulla generazione sostenibile di cassa.



Alla base dell'upgrade Moody's pone la solida esecuzione del piano – sostenuta da ricavi Consumer resilienti, espansione continua sull'Enterprise e crescita costante in Brasile - e l'attesa di una solida generazione di cassa nel triennio 2026-2028 che sosterrà una riduzione della leva finanziaria congiuntamente al previsto ritorno alla remunerazione per gli azionisti.



La promozione odierna a Ba1 rappresenta il terzo upgrade da parte di Moody’s negli ultimi due anni e avvicina ulteriormente TIM alla categoria investment grade.



(Foto: © gonewiththewind/123RF)

Condividi

```