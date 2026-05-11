Milano 17:35
49.665 +0,76%
Nasdaq 21:26
29.270 +0,12%
Dow Jones 21:26
49.635 +0,05%
Londra 17:35
10.269 +0,36%
Francoforte 17:35
24.350 +0,05%

Tim: Moody's alza rating a Ba1, Outlook stabile

Finanza
Tim: Moody's alza rating a Ba1, Outlook stabile
(Teleborsa) - TIM comunica che Moody’s ha alzato il rating del Gruppo a Ba1 da Ba2, con outlook stabile. La decisione dell’agenzia di rating si inserisce nel percorso intrapreso da TIM negli ultimi anni, con una profonda revisione del proprio perimetro industriale e profilo finanziario, caratterizzati da una struttura semplificata, minore intensità di capitale e forte focalizzazione sulla generazione sostenibile di cassa.

Alla base dell'upgrade Moody's pone la solida esecuzione del piano – sostenuta da ricavi Consumer resilienti, espansione continua sull'Enterprise e crescita costante in Brasile - e l'attesa di una solida generazione di cassa nel triennio 2026-2028 che sosterrà una riduzione della leva finanziaria congiuntamente al previsto ritorno alla remunerazione per gli azionisti.

La promozione odierna a Ba1 rappresenta il terzo upgrade da parte di Moody’s negli ultimi due anni e avvicina ulteriormente TIM alla categoria investment grade.

(Foto: © gonewiththewind/123RF)
Condividi
```