Philogen, PFN positiva a 355 milioni di euro al termine del primo trimestre

(Teleborsa) - Philogen , azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2026 con una posizione finanziaria netta positiva di 355,4 milioni di euro, rispetto a una posizione finanziaria netta, anch'essa positiva, di 368,3 milioni di euro al 31 dicembre 2025, mostrando un decremento percentuale del 3,5%.



"Nel primo trimestre del 2026 abbiamo continuato a registrare progressi significativi nell'avanzamento della nostra pipeline clinica - ha commentato l'AD Dario Neri - Nidlegy procede secondo i piani sia nel melanoma sia nei tumori cutanei non melanoma, con un percorso regolatorio e clinico ben definito. Per quanto riguarda Fibromun, nel sarcoma dei tessuti molli di prima linea abbiamo pianificato per il mese di giugno un Parallel Scientific Advice con EMA e FDA per allineamento sul nuovo studio di Fase III; nel glioblastoma i programmi clinici proseguono in linea con le tempistiche previste. Parallelamente, continua ad avanzare lo sviluppo della piattaforma OncoCAIX, con l'obiettivo di portare il candidato in uno studio registrativo di Fase III, alla luce degli eccellenti risultati ottenuti nella Fase I diagnostica. Prosegue inoltre lo sviluppo di OncoFAP-GlyProMMAE, per il quale è previsto l'avvio della sperimentazione clinica di Fase I sulla base dei risultati promettenti ottenuti nello studio veterinario".



"Le collaborazioni industriali con Sun Pharma, Bristol Myers Squibb , Bracco, Pfizer e MSD, insieme allo sviluppo dei prodotti proprietari Philogen, continuano a rappresentare un elemento chiave del nostro modello di crescita, contribuendo al rafforzamento complessivo della pipeline grazie a un equilibrato bilanciamento tra attività in partnership e programmi interni - ha aggiunto - Dal punto di vista finanziario, nonostante i rilevanti proventi registrati nel 2025, il Gruppo ha mantenuto un rigoroso controllo dei costi operativi, confermando un approccio prudente nell'allocazione della liquidità a supporto della crescita della pipeline".



Il CdA ha approvato l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie e conferito l'incarico a Mediobanca . Alla data odierna, la società detiene 362.799 azioni ordinarie (pari allo 0,8933% del capitale sociale).

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