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EURO STOXX Banks, prevale lo scenario rialzista a Eurozona

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EURO STOXX Banks, prevale lo scenario rialzista a Eurozona
Balzo dell'indice bancario europeo, che continua la giornata a 267,91 punti.
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