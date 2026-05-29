Francoforte: scambi al rialzo per Continental
(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, che avanza bene dell'1,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Continental più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo del produttore di pneumatici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 73,28 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 72,04. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 74,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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