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Francoforte: calo per Cts Eventim

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Cts Eventim
Si muove verso il basso Cts Eventim, con una flessione del 2,17%.
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