Londra: andamento negativo per BAE Systems

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio , che presenta una flessione del 2,69% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo status tecnico di medio periodo di BAE Systems ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 20,03 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 20,55, mentre il primo supporto è stimato a 19,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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