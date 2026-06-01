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Londra: movimento negativo per BAE Systems

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Londra: movimento negativo per BAE Systems
Si muove verso il basso l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, con una flessione del 2,74%.
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