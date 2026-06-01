Lucid Group, Silvio Napoli assume il ruolo di CEO

(Teleborsa) - Lucid Group
, azienda statunitense produttrice di veicoli elettrici, ha annunciato che Silvio Napoli ha assunto la carica di CEO
. La nomina era stata annunciata ad aprile
.
"Dopo aver trascorso del tempo con i nostri team e aver acquisito una conoscenza diretta più approfondita dei nostri prodotti e delle nostre tecnologie, sono sempre più fiducioso nella nostra capacità di garantire un'esecuzione coerente e un valore a lungo termine - ha affermato Napoli - Il nostro obiettivo sarà quello di rafforzare il coinvolgimento dei clienti, operare con coerenza e responsabilità, raggiungere la competitività dei costi e snellire la nostra organizzazione
e i nostri processi per sfruttare appieno i punti di forza del nostro team."
Napoli vanta decenni di esperienza nella leadership industriale globale
, avendo ricoperto, più recentemente, la carica di CEO di Schindler Group
. La sua esperienza spazia dalle operazioni globali su larga scala alla gestione finanziaria e alle aziende ad alta tecnologia.Marc Winterhoff
, che ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim, ha ripreso la sua posizione di Chief Operating Officer
e riporterà a Napoli.(Foto: Michael Kahn su Unsplash)