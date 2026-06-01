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Lucid Group, Silvio Napoli assume il ruolo di CEO

Finanza
Lucid Group, Silvio Napoli assume il ruolo di CEO
(Teleborsa) - Lucid Group, azienda statunitense produttrice di veicoli elettrici, ha annunciato che Silvio Napoli ha assunto la carica di CEO. La nomina era stata annunciata ad aprile.

"Dopo aver trascorso del tempo con i nostri team e aver acquisito una conoscenza diretta più approfondita dei nostri prodotti e delle nostre tecnologie, sono sempre più fiducioso nella nostra capacità di garantire un'esecuzione coerente e un valore a lungo termine - ha affermato Napoli - Il nostro obiettivo sarà quello di rafforzare il coinvolgimento dei clienti, operare con coerenza e responsabilità, raggiungere la competitività dei costi e snellire la nostra organizzazione e i nostri processi per sfruttare appieno i punti di forza del nostro team."

Napoli vanta decenni di esperienza nella leadership industriale globale, avendo ricoperto, più recentemente, la carica di CEO di Schindler Group. La sua esperienza spazia dalle operazioni globali su larga scala alla gestione finanziaria e alle aziende ad alta tecnologia.

Marc Winterhoff, che ha ricoperto il ruolo di CEO ad interim, ha ripreso la sua posizione di Chief Operating Officer e riporterà a Napoli.

(Foto: Michael Kahn su Unsplash)
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