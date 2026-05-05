Londra: BT Group sale verso 2,329 sterline

(Teleborsa) - Effervescente il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che scambia con una performance decisamente positiva del 6,32%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BT Group rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 2,4 pounds a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 2,21 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento di BT Group è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 2,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```