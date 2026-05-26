Gruppo Florence (Permira): Attila Kiss diventa presidente, Fabrizio Ciafrei nuovo AD

(Teleborsa) - Gruppo Florence, polo manifatturiero italiano dedicato al settore del lusso che è controllato da Permira, ha annunciato un’evoluzione della propria struttura manageriale a supporto della prossima fase di crescita. Attila Kiss assume la Presidenza del Gruppo, Fabrizio Ciafrei, già direttore generale, sarà nominato Amministratore Delegato e Michele Manzari, attualmente CFO, assumerà il ruolo di Direttore Generale.



Fondato nel 2020 con tre realtà produttive, Florence rappresenta oggi il primo polo manifatturiero integrato in Italia a servizio dei brand del lusso su scala internazionale, con 35 laboratori manifatturieri distribuiti in 9 regioni italiane, circa 4.500 dipendenti e collaborazioni attive con oltre 100 brand internazionali.



Attila Kiss, che ha sposato sin dall’inizio il progetto di Gruppo Florence assumendone la guida come AD nel 2020, continuerà a supportare il Gruppo in qualità di Presidente. Fabrizio Ciafrei, già direttore generale da aprile 2025, ha oltre 25 anni di esperienza internazionale maturata in ruoli executive in Luxottica, Loro Piana e Save The Duck, Ciafrei guiderà la prossima fase di crescita nel ruolo di Amministratore Delegato. Michele Manzari è un manager con una consolidata esperienza nei settori fashion, luxury e manufacturing, con background in realtà come Etro, dove ha seguito i processi di internazionalizzazione e sviluppo.



"Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e continuità rispetto al percorso costruito fino a oggi - ha dichiarato il nuovo AD Fabrizio Ciafrei - Continueremo a investire nell’integrazione industriale, nella managerializzazione del Gruppo e nella valorizzazione delle eccellenze manifatturiere italiane, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Gruppo Florence nel panorama del lusso globale".













Condividi

```