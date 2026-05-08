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Porsche chiude tre controllate: più di 500 gli esuberi

Finanza
Porsche chiude tre controllate: più di 500 gli esuberi
(Teleborsa) - Porsche ha annunciato la chiusura di tre controllate nell'ambito del riassetto strategico avviato dal CEO Michael Leiters: Cellforce Group (batterie, circa 50 dipendenti), Porsche eBike Performance (sistemi di trazione per e-bike, circa 360 dipendenti tra Ottobrunn e Zagabria) e Cetitec (software per comunicazione dati, circa 90 dipendenti tra Germania e Croazia). In totale oltre 500 esuberi.

Per Cellforce, Porsche cita l'incompatibilità con la nuova strategia sui powertrain aperta a più tecnologie, mentre per le altre due controllate il mutato contesto di mercato. Le chiusure seguono la cessione delle partecipazioni in Bugatti Rimac e Rimac Group.

"Porsche deve tornare a concentrarsi sul proprio core business. È la base indispensabile per un riallineamento strategico di successo", ha dichiarato il Ceo Michael Leiters, aggiungendo che questo percorso "impone tagli dolorosi, anche nelle controllate".
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