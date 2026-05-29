SBE-Varvit, Aletti Fiduciaria supera soglia rilevante del 20%

(Teleborsa) - SBE-Varvit , produttore e distributore di componenti di fissaggio quotato su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che Vescovini Group ha perfezionato il trasferimento di una nuova tranche pari al 5,28% del capitale sociale di VGV per un corrispettivo di circa 7,3 milioni di euro, regolato per il 50% in denaro e per il restante 50% mediante attribuzione di azioni SBE-Varvit ad Aletti Fiduciaria, riconducibile a Fabrizio Vicari (CEO di VGV) e Andrea Guidi (CFO di VGV).



La partecipazione complessiva di Vescovini Group in VGV sale così al 15,84%, con le quote residue da cedere entro il 30 giugno 2028. Per effetto dell'operazione, Aletti Fiduciaria ha superato la soglia rilevante del 20% delle azioni ordinarie di SBE-Varvit, con una partecipazione di 987.480 azioni ordinarie pari all'1,16% del capitale e al 24,76% delle azioni ordinarie. SBE-Varvit mantiene una quota complessiva del 73,61% del capitale di VGV.



(Foto: © rawpixel)

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